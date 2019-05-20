Новая Toyota Corolla вышла на рынок Китая

На китайском авторынке стартовали продажи обновленной Toyota RaLink, известной на большинстве мировых рынков, в том числе и в России, под названием Corolla.

Седан будет предлагаться местным покупателям в пяти комплектациях, одна из которых будет гибридной. Базовые модификации этой модели получат под капот 1,2-литровый турбированный двигатель на 115 «сил», а гибридная версия будет работать на базе 1,8-литрового ДВС (мощность 100 л.с. при 142 Нм крутящего момента). Связку обоим агрегатам составит бесступенчатый вариатор CVT и E-CVT соответственно.

Новая Toyota RaLink спроектирована на базе TNGA, а в ее базовую комплектацию входят: пять подушек безопасности, система ABS, система мониторинга давления в покрышках, камера заднего вида, адаптивный «круиз», система автоматического управления дальним светом и многое другое.