Новая «Лада Гранта Кросс» уже на пути к дилерам

Компания «АвтоВАЗ» через свою пресс-службу сообщила о том, что начала производство кросс-версии универсала Lada Granta FL. Более того, первая партия таких автомобилей была накануне отправлена к дилерам.

От обычного универсала версия Cross с так называемыми «улучшенными характеристиками проходимости» отличается наличием увеличенного клиренса (до 198 мм), что является самым большим показателем в семействе «Гранта», защитного обвеса вдоль кузова из черного пластика, 2-цветовой гаммы интерьера и специальных 15-дюймовых колесных дисков, сочетающих в себе серый и серебристый цвета.

В продажу новинка поступит летом этого года. Цены и комплектации автомобиля будут объявлены позднее. В моторную линейку «Гранты Кросс» войдут те же агрегаты, которыми оснащается все обновленное семейство данной модели.