Новая «Лада Гранта Кросс» – стала известна цена кросс-универсала

Компания «АвтоВАЗ» начала отгрузку своей новой модели, которая пополнит семейство обновленной Lada Granta. Универсал получит к своему названию приставку Cross.

Официального анонса даты начала продаж новинки в России до сих пор не состоялось, но, по последним слухам, первые товарные автомобили начали поступать в распоряжение дилеров Lada, что говорит лишь об одном – старт реализации «Гранты Кросс» уже не за горами.

Приподнятый универсал будет отличаться от обычного увеличенным клиренсом, молдингами, накладками на колесных араках и порогах, а также декором салона и другими настройками подвески.

Официальной информации о ценах на Granta Cross до сих пор нет, но по данным, полученным от одного из дилеров, в комплектации «Люкс» стоимость автомобиля составит 618 тысяч 900 рублей. Для сравнения, стоимость такой же комплектации обычного универсала Granta на 40 тысяч рублей дешевле, начинаясь с отметки в 579 тысяч 800 рублей.