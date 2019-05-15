Нетрезвых водителей в России стало меньше

Об итогах прошлого года рассказали специалисты профильного департамента, который функционирует при Верховном суде.

Как оказалось, в прошлом году было зафиксировано значительно меньше пьяных автомобилистов. В частности, сократилось количество случаев лишения прав по этой причине. Всего за прошлый год к ответственности из-за «пьяного» управления ТС было привлечено около 276 тысяч человек, что на 13 процентов меньше, чем в 2017 году.

Кроме того, сообщается, что от прохождения экспертизы освидетельствования отказалось менее 100 тысяч автомобилистов, тогда как годом ранее результат был вдвое больше. В отношении 66 тысяч человек были открыты уголовные дела по поводу повторного факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Хотя, реальные сроки лишения свободы были объявлены только для 7 тысяч осуждённых. Примерно такое же количество нарушителей отделались условным наказанием.

А вот в сегменте количества ДТП, которые были совершены из-за пьяных водителей, наблюдается прирост. В прошлом году было на 1.2 процента больше аварий, которые спровоцировали нетрезвые водители. Однако, аналитики полагают, что все показатели будут постепенно падать, так как растёт степень наказания для пойманных нарушителей и это дисциплинирует многих.