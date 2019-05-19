Названы самые популярные версии Lada Vesta в России

Согласно информации, опубликованной изданием «Автостат», самой популярной версией отечественного бестселлера Lada Vesta на российском авторынке за первый квартал 2019 года стала версия, оснащенная 1,6-литровым мотором с отдачей в 106 лошадиных сил. За отчетный период в стране была реализована 21 тысяча 456 единиц таких «Вест», что составляет 77% от общего объема продаж данной модели в стране – 27 тысяч 888 единиц.

Таким образом, остальная часть, а это 23% проданных Lada Vesta или 6 тысяч 432 единицы в количественном выражении, приходится на более мощную модификацию, комплектуемую 1,8-литровым мотором на 122 лошадиные силы.

Напомним, что стоимость седана Lada Vesta сейчас начинаются с отметки в 594 тысячи 900 рублей (1,6-литровый мотор на 106 «сил). За более мощную версию с 1,8-литровым агрегатом просят минимум 702 тысячи 900 рублей.