Названы самые популярные «прули» в России

Несмотря на часто появляющиеся в прессе слухи о скором запрете праворульных автомобилей в России, продажи таких машин в стране продолжают расти. За первый квартал 2019 года объем перепродаж машин с правосторонним расположением рулевой колонки составил 131 тысячу 800 единиц, что на 3 процента превышает показатель аналогичного периода 2018 года.

Самым популярным праворульным автомобилем в России остается Toyota Corolla с 11 тысячами 600 сделками за отчетный период (+4%).

На второй строчке расположилась Honda Fit – 4 тысячи 500 единиц, а ТОП-3 замкнула Toyota Mark с результатом в 3 тысячи 900 перепродаж (-7%).

Четвертое и пятое места этого рейтинга, составленного «Автостатом», достались Toyota Corona и Toyota Vitz – 3 тысячи 500 и 3 тысячи 400 штук.

Во второй пятерке лидером оказалась Toyota Carina с результатом в 2 тысячи 800 перепродаж. За ней расположились: Toyota Caldina – 2 тысячи 700 машин, Mazda Demio – 2 тысячи 500 штук, Toyota Prius – 2 тысячи 400 автомобилей и Toyota Camry – 2 тысячи 100 единиц.