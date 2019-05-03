Названы самые популярные новые иномарки в РФ

Аналитики назвали самые популярные новые иномарки, продающиеся на российском авторынке по состоянию на первый квартал 2019 года. Согласно информации «Автостат-инфо», лидером по этому показателю является корейский седан Kia Rio, на котором свой выбор остановили за отчетный период 18 тысяч 168 россиян, что на 14,5% ниже, чем было годом ранее.

На второе и третьей позициях расположились также «корейцы» – кроссовер Hyundai Creta, также являющийся самым популярным SUV в стране, и 4-дверка Hyundai Solaris. Объем продаж первого за первый квартал составил 13 тысяч 841 автомобиль, а второго – 11 тысяч 546 экземпляров.

На четвертом месте расположился Volkswagen Polo – 9 тысяч 859 единиц, а ТОП-5 замкнул Renault Duster – 9 тысяч 859 продаж.

Вторая пятерка этого рейтинга распределилась следующим образом: 6-е место: Renault Logan – 7 тысяч 242 автомобиля, 7-е место: Toyota Camry – 6 тысяч 935 машин, 8-е место: Volkswagen Tiguan – 6 тысяч 870 единиц, 9-е место: Renault Kaptur – 6 тысяч 547 штук, 10-е место: Skoda Rapid – 6 тысяч 454 экземпляра.