Названы самые популярные французские автомобили в России

Компания Renault продолжает возглавлять рейтинг самых популярных французских автомобильных марок на авторынке России. Согласно отчету аналитиков «Автостат Инфо», по итогам первого квартала 2019 года объем продаж автомобилей «Рено» составил 28 тысяч 581 единицу, что на 4,3 процента выше, чем было годом ранее.

Серьезно отстают от Renault ее конкуренты. Компании Peugeot и Citroen за этот же период продали 382 и 395 единиц автомобилей соответственно, что на 42 и 35% ниже, чем было годом ранее.

Самой популярной моделью в линейке французских марок в России за первый квартал стал внедорожник Renault Duster с объемом продаж в 8 тысяч 545 автомобилей. На втором месте идет седан Renault Logan – 7 тысяч 242 машины. ТОП-3 замыкает кроссовер Renault Kaptur – 6 тысяч 547 единиц. Далее расположились: Renault Sandero и Peugeot 3008 – 6 тысяч 119 и 215 штук соответственно.