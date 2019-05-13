Названы самые популярные автомобили с АКПП в России

Российское автомобильное аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг самых популярных автомобилей в стране, оснащенных автоматической трансмиссией. Согласно информации издания, доля таких машин в РФ по состоянию на первый квартал 2019 года составляет 58,7% или 215 тысяч 600 проданных единиц.

Самым популярным среди этих моделей является автомобиль Kia Rio с 16 тысячью продажами с начала года, что на 6% выше, чем было годом ранее.

На втором месте расположился кроссовер Hyundai Creta – 12 тысяч единиц (+8%), а ТОП-3 замкнул седан Hyundai Solaris – 10 тысяч 100 проданных машин (+3%).

Четвертую и пятую позиции заняли Toyota Camry и Volkswagen Polo – 8 тысяч 300 и 6 тысяч 900 проданных автомобилей с «автоматом» за первый квартал.

В десятку этого рейтинга также вошли: Kia Sportage – 6 тысяч 600 машин, Volkswagen Tiguan – 6 тысяч 500 единиц, Nissan X-Trail – 5 тысяч 800 продаж, Mitsubishi Outlander – 5 тысяч 700 штук и Nissan Qashqai – 5 тысяч 600 проданных автомобилей.