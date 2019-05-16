Названы самые «опасные» автомобили в мире

Портал iSeeCars опубликовал результаты собственного исследования, проведенного на базе данных от Страхового института дорожной безопасности (IIHS). В нем журналисты выявили автомобили, в которых за период с 2013 по 2017 год чаще всего погибали водители и пассажиры.

Лидером этого «антирейтинга» оказался Mitsubishi Mirage – 10,2 автомобиля за отчетный период попадали в ДТП со смертельными исходами на миллиард миль пробега.

Строчкой ниже расположился Chevrolet Corvette – 9,8 автомобиля, а ТОП-3 замкнул Honda Fit – 7,7 автомобиля.

Четвертым и пятым журналисты назвали Kia Forte (у нас Cerato) и Chevrolet Spark соответственно. Далее в этом анти-ТОПе расположились: Subaru BRZ, Nissan 370Z, Nissan Versa, Kia Rio, Dodge Chellenger, Chevrolet Camaro, Kia Soul и Hyundai Veloster Turbo.

В отчете портала также говорится о том, что так называемыми «капсулами смерти» чаще всего являются автомобили субкомпактного класса и спортивные купе, а также машины, которые изначально показывали недостаточную безопасность во время краш-тестов.