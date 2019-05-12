Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники

Надежность является одним из важнейших критериев для покупателей любого автомобиля. Аналитики агенства J.D. Power провели опрос более 33 тысяч американских автовладельцев, выяснив, какие кроссоверы и внедорожники является самыми надежными.

Десять баллов из десяти возможных по результатам опроса заработали сразу три модели: Chevrolet Equinox, GMC Terrain и Lexus GX. По отзывам владельцев этих машин они в ходе эксплуатации зарекомендовали себя как максимально беспроблемные.

Предмаксимальную оценку в девять баллов получили «японцы»: Nissan Navara, Lexus RX, Lexus NX, Infiniti QX50, Honda CR-V, Acura RDX, Toyota RAV4 и Subaru Forester.

Также весьма надежными кроссоверами в инедорожниками были названы: BMW X3, Opel Mokka, Chevrolet Traverse, Ford Kuga, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Porsche Macan, Porsche Cayene и Mercedes-Benz GLE.