Названы самые «мужские» автомобили в России

Аналитики сервиса «Юла-Авто» назвали автомобили на российском авторынке, которые пользуются высоким спросом среди мужчин.

По данным издания, самым «мужским» автомобилем среди моделей иностранного производства является Mercedes-Benz E-Class. Второе место по этому показателю досталось Volkswagen Transporter, а ТОП-3 замкнул Mercedes-Benz S-Class.

Что касается женской части автомобилистов, то они в отличие от мужчин предпочитают компактные машины (малолитражки). Самым «женским» авто среди иномарок был назван Kia Picanto. Вторую позицию занял Chevrolet Spark, а ТОП-3 замкнул Nissan Juke.

Среди автомобилей отечественного производства самым «мужским» авто оказался ГАЗ-3102 «Волга». За ним расположился родственный ГАЗ31105 «Волга», а ТОП-3 замкнула Lada Largus.

Женщины среди отечественных автомобилей предпочитают Lada Kalina, Lada Largus, и, что оказалось весьма необычно, УАЗ «Патриот».