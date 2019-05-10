Названы самые крутые по версии Top Gear автомобили

Журналисты британского портала Top Gear назвали пятерку самых крутых по их мнению автомобилей, выпускавшихся за всю историю мирового автомобилестроения.

Открыл ТОП-5 этих машин итальянский спорткар Lamborghini Miura, сходивший с конвейера в период с 1966 по 1969 год. Купе приводилось в движение за счет 4-литрового двигателя V12, выдававшего внушительные по тем временам 350 лошадиных сил мощности. Максимальная скорость спорткара составляла 270 километров в час.

Четвертая строчка этого рейтинга досталась легендарному седану Ford Escort Mexico. Автомобиль представляет собой дорожную версию знаменитого раллийного автомобиля, которая в свое время была очень популярна в Европе.

Третье место британские журналисты отдали внедорожнику Land Rover Defender. Производство этого автомобиля, вставшего на конвейер еще в 1948 году, завершилось в 2016-м. Теперь Land Rover готовит абсолютно новую версию этого легендарного автомобиля, которая вряд-ли сохранит те выдающиеся черты, которыми обладала классика.

Вторая позиция этого ТОП-а оказалась за спорткаром Lancia Stratos. Автомобиль, выпускавшийся в Италии в период с 1972 по 1978 год, был победителем многочисленных этапов ралли «группы 5» и «группы 4».

Наконец, первое место этого рейтинга досталось автомобилю, преемник которого выпускается по сей день – Fiat 500. Автомобиль, старт производство которого был дан в далеком 1957 году, заново определил понятие «компактный автомобиль» и стал одним из первых в классе «ситикар».