Названы самые доходные китайские кроссоверы в России

Согласно статистике, за период с января по март 2019 года на российском авторынке было реализовано китайских кроссоверов и внедорожников на общую сумму в 6 миллиардов 230 миллионов рублей.

Аналитики «Автостат-Инфо» опубликовали список самых доходных китайских SUV за данный период, где лидером оказался Geely Atlas. Дилеры «Джили» продали таких машин за отчетный период на сумму в 1 миллиард 600 миллионов рублей (1 тысяча 256 экземпляров автоомилей).

На втором месте расположился Haval H6 с объемом реализации в 1 тысячу 19 штук, за которые покупатели «рублем» заплатили 1 миллиард 500 миллионов рублей.

ТОП-3 замыкает Chery T21 – 710 миллионов 500 тысяч рублей выручки с продаж 572 экземпляров кроссоверов.

Четвертое место досталось Haval H9 – 357 миллионов рублей за 136 единиц кроссоверов, а пятая строчка оказалась за Lifan X60 – 339 экземпляров, за которые российские покупатели отдали суммарно 322 миллиона рублей.

В данный рейтинг также вошли: Dongfeng AX7 – 293 миллиона рублей (248 кроссоверов), Haval H2 – 223 миллиона рублей (173 кроссовера), Zotye T600 – 193 миллиона рублей (219 кроссоверов) и Lifan MyWay – 145 миллионов рублей (161 кроссовер).