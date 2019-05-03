Названы самые дешевые новые автомобили на российском авторынке

Автомобильные аналитики составили ТОП-5 самых дешевых новых легковушек на российском авторынке. Самой доступной моделью в стране остается седан Lada Granta, за который в базовой комплектации с двигателем на 87 лошадиных сил просят минимум 434 тысячи 900 рублей. Хэтчбек стоит от 451 тысячи 900 рублей, а за универсал просят в базе от 461 тысячи 900 рублей, что делает все семейство «Гранты» лидером этого рейтинга.

На втором месте располагается внедорожник Lada 4×4, который продается в стартовой 3-дверной версии за 519 тысяч рублей и за 558 тысяч рублей за 5-дверную модификацию.

Универсал Lada Largus занял в этом ТОП-е третье место с базовой ценой в 591 тысячу рублей. Замыкают пятерку две модели компании Datsun – седан on-DO, за который просят минимум 480 тысяч рублей, а также хэтчбек mi-DO – за 545 тысяч рублей, пишет портал 110km.ru.