Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России

Накануне в Москве состоялось торжественное оглашение победителей премии «Автомобиль года 2019», в ходе которого стали известны лучшие представители самого популярного сегмента в стране – SUV.

В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback. Японский Mitsubishi Eclipse Cross победил в категории «компактный внедорожник», а в номинации сегмента средних внедорожников победа досталась Volkswagen Touareg.

Лидером класса тяжелых внедорожников стал BMW X7, а в категории пикапы победил Volkswagen Amarok.