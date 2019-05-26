Названы автомобили, которые не ржавеют

Специалисты Шведского института исследования коррозии (ШИК) провели любопытное исследование, в котором выяснили, какие автомобили наиболее устойчивы к проявлению на их кузовах ржавчины. В выборке принимали участие автомобили, возраст которых составлял от 14 до 17 лет, а также их эксплуатация обязательно велась на дорогах с антигололедным покрытием, что, как известно, существенно увеличивает риск возникновения коррозии.

В сегменте автомобилей, выпущенных с 2002 по 2003 год, наиболее устойчивыми к проявлению ржавчины оказались следующие модели: Audi A4, Volkswagen Golf, Opel Astra, Mercedes-Benz C-Class, Volvo 70-Series и Renault Megane. Также в этих годах хорошо сохраняются кузова от Skoda Octavia, Nissan Micra, Saab 9-5 и Mitsubishi Carisma. Значительно худшее состояние кузовов в данных годах выпуска зафиксировано за Mazda6, Ford Focus и Mercedes-Benz E-Class.

При этом, в выборке автомобилей, выпущенных в период с 2004 по 2005 года, ситуация кардинально другая. Ford Mondeo, не отличавшийся хорошим антикоррозионным покрытием, выбился в лидеры по стойкости кузова к ржавчине. За ним расположились: Citroen C5, Opel Astra, Nissan Micra, Volvo 40-Series и Renault Megane.

При этом среди самых ржавеющих автомобилей в этом возрастном сегменте оказались: Toyota Corolla, Ford Focus, Kia Picanto, Volkswagen Passat и Mercedes-Benz A-Class.