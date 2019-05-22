Названы автомобили, гарантирующие успех у женщин

Британское издание Askmen опубликовало рейтинг автомобилей, которые лучше остальных привлекают женский пол. Аналитики данного портала проанализировали тысячи личных аккаунтов на сайте знакомств Zoosk, выбрав те, на которых есть фото автомобиля.

По результатам проведенных подсчетов, в среднем мужчины, на страницах которых в аккаунтах имелись фотографии их автомобиля, получают на 165% больше входящих сообщений от представительниц прекрасного пола, чем ковалеры, не имеющие под собой «железного коня». Причем, самое интересное, что наибольшим успехом среди девушек пользуются парни владельцы автомобилей Jeep – на 243% больше сообщений от девушек.

На второй позиции по этому показателю располагаются автомобили немецкого бренда BMW – 149%, а ТОП-3 замыкают владельцы Toyota, притягивая на 73% больше откликов.

В ТОП-8 по этому показателю также вошли автомобили марок: Nissan, Land Rover, Subaru, Ford и Mercedes.

При этом, согласно статистике, на страницах мужчин, на которых были сфотографированы автомобили марок Honda, Chevrolet, Ferrari, Tesla, Lexus, Dodge и Mazda, имели наименьшие показатели откликов от слабого пола.