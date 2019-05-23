Названа дата дебюта внедорожного Renault Triber за 500 тысяч рублей

Компания Renault определилась с датой официального дебюта своего нового внедорожного компактвэна под названием Triber. Новинка будет представлена на специальном мероприятии в Индии уже 19 июня.

Дизайн этой модели уже не является секретом, поскольку автомобиль множество раз ловили фотошпионы во время тестов. Новинка получил фирменный стиль «Рено» с крупной V-образной решеткой радиатора и широким нижним воздуховодом. По нижней кромки кузова расположится защитный обвес из неокрашенного пластика, а на бамперах будут установлены серебристые накладки.

Главным рынком для нового Renault Triber станет Индия. В этой стране компактвэн будет предлагаться с бензиновыми 1- и 1,2-литровыми агрегатами на 75 и 78 лошадиных сил, связку которым составит 5-ступенчатая МКПП и вариатор.

В арсенал базовой комплектации Triber войдут: системы ABS+ESP, штатная магнитола с двумя динамиками и 15-дюймовые штампованные колесные диски. Кондиционер будет доступен за дополнительную плату.

Официальные цены на новый Renault Triber пока не объявлены, однако предполагается, что кросс-вэн будет продаваться за сумму от 540 до 790 тысяч рублей, что при пересчете на российскую валюту составит от 500 до 750 тысяч рублей.