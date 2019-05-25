Названа дата дебюта в РФ кросс-купе Geely FY11

Компания Geely назвала дату официального дебюта в России своего нового кросс-купе, построенного на базе Volvo. Речь идет о модели FY11, который доберется до дилеров марки в стране в начале 2020 года.

Автомобиль уже продается на китайском рынке, где представлен во множестве исполнений, в том числе и гибридных. В «Поднебесной» FY11 стоит от 135 тысяч 800 до 216 тысяч 800 юаней, что эквивалентно сумме от 1 миллиона 270 до 2 миллионов 30 тысяч рублей по актуальному курсу.

До нашей страны должны доехать и дорогие версии этой модели, одной из которых является кроссовер с 2-литровым турбированным агрегатом Volvo B4204T с отдачей в 238 «сил» при 350 Нм, сочетающийся с 8-диапазонной автоматической трансмиссией, а также передним или полным приводом.