Начался ремонт КАД

Сообщается, что работы по обновлению дорожного покрытия на кольцевой дороге Санкт-Петербурга должны быть завершены уже к концу лета текущего года.

Отметим, что в Российской Федерации уже полным ходом стартовали дорожные работы. Не миновали они и Северную столицу нашей страны, на кольцевую дорогу которой, как только стабилизировались погодные условия, выехала спецтехника.

Сообщается, что в настоящий момент уже была удалена колейность, при этом, дорожники одновременно работают сразу на нескольких участках кольцевой, чтобы как можно быстрее окончить ремонт. Кроме того, планируется заменить барьерное ограждение, а также перила на съездах. Будут значительно укреплены опоры на эстакадах.

Отметим, что не так давно в профильном ведомстве рассказали о том, что на дороги негативным образом влияют шипованные шины. И для того, чтобы исключить этот фактор, специалисты хотят обратиться к опыту соседних стран, где действует иная технология укладки дорожного покрытия и шипованные колёса не приносят никакого вреда.