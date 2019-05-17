На российских дорогах появятся новые площадки для отдыха

Росавтодор планирует в течение пяти лет обновить существующие на дорогах площадки для отдыха, а также построить большое количество новых объектов для комфорта автомобилистов.

В настоящий момент во всей Российской Федерации насчитывается не более 1 тысячи 800 площадок, предназначенных для отдыха водителей. Однако, практика показывает, что этого критически недостаточно. В частности, нередко на инфраструктуру жалуются дальнобойщики, которые по воле своей работы крайне много времени проводят в пути. Ведь они даже не могут выполнять предписания и соблюдать интервалы труда и отдыха, так как мест для остановки габаритных транспортных средств крайне мало.

Согласно государственной программе, в скором времени в стране появится значительно больше площадок для отдыха. При этом, пользоваться ими можно будет абсолютно бесплатно. Одновременно с этим в ведомстве рассказывают о том, что автомобилисты, в частности, водители большегрузов, смогут и дальше пользоваться площадками, которые оборудованы возле объектов дорожного сервиса, которых в настоящий момент на федеральных трассах более 12 тысяч.