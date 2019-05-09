На продажу выставлена очень редкая Subaru Impreza 22B STi

Дилер Contempo Concept, штаб-квартира которого находится в Гонконге, выставил на продажу крайне редкий автомобиль Subaru. Речь идет об Impreza 22B STi – таких прототипов на сегодняшний день в мире сохранилось лишь три.

Автомобиль представляет собой раллийную версию автомобиля, выпущенную в 426 экземплярах.Разработкой аэродинамики 22B занимался глава проекта McLaren F1 – Питер Стивенс.

Редкая Impreza 22B STi оснащена 2,2-литровым оппозитным двигателем на 280 лошадиных сил при 356 Нм крутящего момента. Связку мотору составляет 5-ступенчатая «механика» и система полного привода. От других 426 экземпляров «Импрезы» данный экземпляр отличается расширенным на 80 мм обвесом от WRX type-RA с большим задним антикрылом. Автомобиль также оборудован системой орошения интеркулера, стойками Bilstein и 17-дюймовыми колесами BBS.

Пробег машины составляет всего 55 километров. Стоимость автомобиля держится в секрете.