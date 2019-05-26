На новую Toyota Avanza зафиксирован ажиотажный спрос

Обновленная версия компактвэна Toyota Avanza, поступившая продажу на рынок Индонезии, осенью 2018 года, вышла на рынок Таиланда, где вызвала ажиотажный спрос. До этого подобное произошло и на первом рынке, где дилеры распродали первую партию машин в первую неделю со старта реализации этой модели в стране.

Рестайлинг-версия Toyota Avanza сохранила рамную конструкцию, получив небольшие визуальные отличия от предшественника, расширенное оснащение, а также более качественные материалы отделки.

Под капотом этой модели установлен 1,3 или 1,5-литровый атмосферные двигатели на выбор покупателей, мощность которых составляет 92 и 104 лошадиные силы соответственно. Связку им составляет 5-ступенчатая МКПП или 4-диапазонный «автомат».

Стоимость данной модели на рынке Таиланда составляет от 649 тысяч бат, что эквивалентно сумме в 1 миллион 300 тысяч рублей по актуальному курсу.