На новую эстакаду выделят ещё 3 миллиарда рублей

Для того, чтобы соединить западный и восточный районы Химок в столице РФ было принято решение возвести очередную двухуровневую развязку.

Стоит отметить, что этот проект является личным поручением президента Российской Федерации. Сообщается, что дорога будет иметь 4 полосы и длину всего в 1 километр. По предварительным данным проектные работы должны быть завершены уже до конца текущего года. Сразу после этого будет объявлен конкурс для выбора подрядчика. Ожидается, что он сможет справиться с возложенными на него обязанностями уже до начала 2021 года.

В настоящий момент эксперты отмечают, что стоимость этого проекта составит не менее двух миллиардов девятисот миллионов рублей. При этом, финансы будет выделять не только область, но и федеральный бюджет. Однако, не исключено, что в ходе реализации программы могут возникнуть какие-либо неполадки. Так, есть вероятность того, что понадобится обновление инженерных коммуникаций. А это потребует дополнительных финансовых вложений.

Отметим, что в настоящий момент именно Ленинградское шоссе считается одним из самых загруженных столичных участков дорог. И для того, чтобы равномерно распределить трафик и улучшить автомобильную инфраструктуру, Владимир Путин и принял решение о необходимости возведения современной эстакады.