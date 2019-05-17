Минпромторг продолжает и дальше поддерживать авторынок

Правительство Российской Федерации приняло решение о необходимости запуска расширенных государственных программ, которые будут направлены на поддержку отечественного авторынка. Отметим, что этому способствовала неутешительная статистика продаж, показывающая уверенное падение.

Так, с начала весны этого года на госпрограммы по стимулированию спроса на продукцию российского автопрома было выделено более 8 миллиардов рублей. Но в прошлом месяце рынок опять показал отрицательную динамику. Теперь же стало известно, что профильное ведомство решило выделить ещё около 657 миллионов рублей на финансирование госпрограмм.

Напомним, что сейчас в стране действуют такие привилегии, как Первый автомобиль и Семейный автомобиль. Благодаря им можно существенно сэкономить на приобретении транспортного средства, которое было произведено на территории Российской Федерации.