Минпромторг опубликовал первые фото внедорожника Aurus Komendant

На официальной странице Минпромторга в Facebook опубликовано первое фото новой модели, созданной в рамках проекта «Кортеж» – внедорожника Aurus Komendant.

В ведомстве отмечают, что автомобиль должен стать самой популярной моделью в линейке премиального бренда «Аурус» на внутреннем рынке.

Техническое оснащение кроссовера будет таким же, как и у других моделей Aurus, за счет Единой модульной платформы (ЕМП). Тем не менее, шасси автомобиля создавалось специально для внедорожника, возможно именно поэтому разработчики возлагают на Komendant такие большие надежды.

Визуально новинка будет практически полностью повторять черты своих собратьев по модельному ряду – седана, лимузина и кабриолета. Кроссовер получит высокую решетку радиатора, светодиодную головную оптику, а также другие черты, характерные фирменному стилю «Аурус». Исключением станет лишь корма, выполненная по индивидуальному дизайн-проекту из-за иной формы кузова.

Приводить в движение «Комендант» будет гибридная силовая установка, состоящая из 4,4-литрового бензинового ДВС на 60 «сил» и электромотора. Связку ему составит 9-диапазонная трансмиссия KATE. Привод – только передний, с муфтой переключения передних колес.

Серийная сборка кроссовера Aurus начнется не раньше 2020 года.