Mercedes выпустил самую мощную версию GLE

Люксовый производитель автомобилей сообщил о выходе новой версии Mercedes GLE 580 4Matic. Как оказалось, кроссовер стал самым мощным в настоящий момент.

За отдачу в 490 лошадиных сил отвечает силовой агрегат с объёмом в 4 литра. Уже известно, что приобрести новинку можно будет по цене от 5 миллионов 10 тысяч рублей. Изюминкой автомобиля является тот факт, что в силовой агрегат входит электромотор на 21 лошадиную силу, который можно использовать в качестве стартера-генератора.

В базовую модификацию входит пневмоподвеска адаптивного типа. В интерьере преобладают высококлассные материалы, включая натуральную кожу. На передней панели красуется мультимедийная система с широкоформатным экраном для управления. За отдельную плату можно приобрести авто с двадцатидвухдюймовыми колёсами.