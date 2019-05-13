Mercedes тестирует предсерийный электромобиль EQV

Немецкий автомобильный концерн сообщил о том, что продолжает работать в сегменте развития электрифицированных автомобилей. Так, в настоящий момент на дорогах общего пользования проходит тестирование готовящегося к дебюту электрокар Mercedes-Benz EQV.

Напомним, что новинка была представлена ещё в начале текущей весны в Женеве. Сейчас же разработчики уже тестируют предсерийную модификацию. Полноценная презентация серийного образца состоится во Франкфурте в рамках осеннего мотор-шоу.

Если верить разработчикам, то этот электрокар должен стать по-настоящему революционным. В частности, машина принесёт много нововведений в сегменте минивэнов. Предназначен этот автомобиль в первую очередь для представителей малого бизнеса и семейных пар. Однако, благодаря большому комплексу дополнительных опций спектр аудитории значительно расширяется.

Пока что технических характеристик про новинку известно очень мало. Известно лишь, что авто может проехать на одном заряде не менее 400 километров. А мощность электрической силовой установки составит 204 лошадиные силы.