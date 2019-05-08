Mercedes назвал цены на обновленный GLC для России

Компания Mercedes-Benz огласила рублевые цены на обновленную версию своего кроссовера GLC для России. Новинка будет продаваться в стране в пяти версиях.

В качестве базовых модификаций выступит дизельный 220d 4Matic Premium с 2-литровым агрегатом на 194 лошадиные силы и бензиновый GLC 200 4Matic Premium с 2-литровым 197-сильным мотором. За такие версии GLC будут просить от 3 миллионов 600 тысяч рублей.

Стоимость «топовой» комплектации GLC 300 4Matic Sport Plus составит от 4 миллионов 200 тысяч рублей, а модификации GLC 63 S 4Matic + Особая серия – от 7 миллионов 770 тысяч рублей.

В базовый арсенал обновленного GLC войдут: светодиодные фары, медиасистема MBUX, 2-зонный «климат», отделка сидений из искусственной кожи и электропривод двери багажного отделения.

«Заряженный» Mercedes-AMG GLC 63 S получит пневмоподвеску, матричные фары, аудиокомплекс фирмы Burmester, отделку салона кожей наппа и многое другое.

Напомним, что с лета 2019 года производство GLC будет вестись на российском заводе Daimler в Подмосковье, однако поставка первой партии обновленных кроссоверов планируется напрямую из Германии.