Mercedes Х-Klasse в России предлагается на спецусловиях

Российское представительство компании Mercedes сообщило о том, что местным жителям отныне доступна обновлённая система кредитования для приобретения пикапа Х-Klasse.

Стоит отметить, что производитель делает для россиян весьма выгодное предложение, поэтому эксперты уже сообщили, что бренду можно смело рассчитывать на увеличение популярности их пикапов на отечественном рынке. Дело в том, что согласно условиям кредитования необходимо будет ежемесячно вносить сумму всего в 20 тысяч 900 рублей. Предложение актуально в рамках спецусловий при остаточной сумме в 40 процентов. При этом, первый взнос не должен быть менее 45 процентов. Годовая ставка по этой программе составляет 7.9 процентов. В общей сложности оформить кредит можно будет на 3 года.

Если же речь идёт о более усовершенствованной версии X 350 d, то каждый месяц счастливый обладатель должен будет вносить сумму размером в 26 тысяч 900 рублей. При этом, первый взнос составит почти 48 процентов.