McLaren GT – отличный спорткар на каждый день

Не так давно представители компании McLaren презентовали общественности свою новую разработку под названием GТ. Как оказалось, этот люксовый спорткар вполне подходит для езды по обычным дорогам, а значит может стать великолепным вариантом для ежедневного использования.

Инженеры английской компании достаточно много времени потратили на то, чтобы создать модель, которая покоряла бы треки с невероятной скоростью. Однако, маркетологи упёрто стояли на своём, указывая на то, что многие почитатели бренда всё-таки хотят получить автомобиль, который можно было бы использовать не только на специальных гоночных трассах, но и на обычных.

И авто GT стало именно таким. Серия будет не лимитированной, а цена более, чем доступна, учитывая специфику данного бренда. Так, новинка будет стоить от 163 тысяч фунтов стерлингов, тогда как шикарная Speedtail почти в 10 раз больше. Под капотом авто будет располагаться четырёхлитровый мотор с отдачей в 620 лошадиных сил. Максимальная скорость движения составит 326 километров в час. В интерьере преобладает кожаная отделка. Перечень базового оборудования конечно был значительно урезан, однако он полностью соответствует современным требованиям.