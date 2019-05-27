Mazda 3 с мотором SkyActiv-X может существенно подорожать



Японский автомобильный производитель рассказал, что обновлённая модель Mazda 3 поступит в продажу уже осенью текущего года. Как оказалось, авто будет работать на базе SkyActiv-X и будет стоить в среднем на четверть дороже, чем актуальная модификация с двухлитровым мотором.

Сообщается, что новый мотор на 2.0 может стать по-настоящему самым инновационным двигателем на рынке. Изначально силовой агрегат был предназначен для работы с «мягкой гибридной» системой, поэтому характеризуется повышенной эффективностью. По словам представителей бренда, мотор будет на 30 процентов меньше расходовать топливо. При этом, крутящий момент вырастет примерно на 15 процентов.

Стоит отметить, что новый мотор полностью соответствует действующим европейским стандартам экологии. Его мощность составляет 178 лошадиных сил.