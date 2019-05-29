Mahindra поменяет поколение и станет мощнее

Индийский автомобильный производитель сообщил о том, что готовит к выходу машину модели Scorpio в новом поколении. Как оказалось, авто сохранит рамную конструкцию, однако, станет более крупным и мощным, по сравнению с актуальной модификацией.

Напомним, что впервые модель вышла с конвейера индийского завода 17 лет назад. Спустя несколько лет её даже пытались продавать в России. Тогда сборку наладили на заводе ГАЗ, при этом, модель поменяла имя. Однако, фирма ограничилась лишь небольшой партией, так как бренд не пользовался у нас популярностью. А вот на домашнем рынке модель Scorpio стала практически бестселлером. И теперь стало известно, что в скором времени в продажу поступит внедорожник нового поколения, а фото с его испытаний уже опубликованы в сети.

Как оказалось, автомобиль по-прежнему выглядит достаточно брутально, хотя ряд особенностей трудно рассмотреть из-за плотного слоя камуфляжа. Под капотом авто вместо двух дизельных агрегатов будет представлен один движок на тяжёлом топливе объёмом в 2.0 литра и отдачей в 160 лошадиных сил. Мировая премьера ориентировочно будет проведена в начале 2020 года.

Напомним, что ходят слухи о том, что Mahindra собирается наладить сборку своих машин в Беларуси, и велика вероятность того, что продукция с конвейера будет поступать и на рынок РФ.