Luxgen представил новый паркетник URX

Тайваньский автомобильный бренд, который с крахом дебютировал ранее, сообщил о выходе своего нового семиместного паркетника. Модель получила весьма оригинальный дизайн и современные двухрядные передние фары. Эксперты полагают, что на этот раз у фирмы есть все шансы завоевать успех.

Новинка получила стильную радиаторную решётку с хромированными деталями, а задняя часть кроссовера значительно переработана. Салон машины также соответствует всем современным тенденциям. Автомобилиста там ждёт шикарная система мультимедиа, цифровая приборная доска, а также другие модные «навороты».

Под капотом кроссовера будет работать турбированный агрегат на бензине с мощностью в 204 лошадиные силы. Двигатель имеет объём в 1.6 литра. С какой коробкой передач будет работать мотор – пока неясно. На китайский рынок кроссовер поступит уже в скором времени. Цены будут объявлены ближе к старту продаж.