Lexus выпустит бюджетную модель в 2021 году

Компания Lexus анонсировала выпуск первой бюджетной модели, которая займет низшую ступеньку в модельном ряду марки, став самым компактным автомобилем бренда.

Согласно инсайдерским данным, на рынке новинка появится в 2021 году. Ранее глава европейского подразделения «Лексус» Паскаль Рух подтвердил, что разработка такой модели ведется. Автомобиль спроектируют на архитектуре TNGA. Кузов автомобиля пока держится в секрете, но не обязательно, что новинка будет хэтчбеком – не исключается вариант с кроссовером.

По всей вероятности, новая бюджетная модель Lexus будет укомплектована электромотором, но пока не ясно, сделают ли ее полностью электрической или нет. Габариты автомобиля окажутся чуть компактнее, чем недавно вышедшего кроссовера UX.

Если бюджетной моделью Lexus окажется хэтчбеком, то на рынке автомобиль будет конкурировать с Mercedes-Benz A-Class, Audi A3 Sportback и BMW 1-Series.