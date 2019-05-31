Lada Granta получит полный привод 4WD и 350-сильный мотор

Команда MRMotorsport в своем аккаунте в социальной сети Instagram объявила о планах по разработке раллийного автомобиля на базе Lada Granta. Машина будет принимать участие в абсолютном зачете чемпионата России по классическому ралли. Проект получил название Lada Granta PROTO.
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Свершилось! Мы приступаем к постройке раллийного автомобиля для класса абсолют Чемпионата России ! За базу будет взят кузов автомобиля Лада Гранта, НО привод будет 4wd, а двигатель с турбонаддувом порядка 350лс, которые будут передаваться на колеса через 6 ступенчатую секвентальную коробку передач. В данном проекте мы постараемся применить проверенные решения автомобилей класса R5, так и собственные наработки нашей команды. В данный момент мы ищем партнера по изготовлению пластикового обвеса!!! Поддержку проекта по подвеске и трансмиссии осуществляет компания @samsonasmotorsport_official Дизайн автомобиля совместно с @vinyl_art_graphics Если вас заинтересовал проект и вы готовы поучаствовать, то мы рассмотрим любые предложения. @lada_sport @lada.vesta.club @ladasamara_club @ladasportclub #ладагранта #ладакалина#лада#ваз#ралли#samsonasmotorsport#rally#proto#lada#
В качестве донора для гоночного автомобиля выступит отечественный «бюджетник» Lada Granta FL. Машину планируется оснастить системой полного привода 4WD, а также турбированным мотором, выдающим 350 лошадиных сил мощности. Связку мотору составит секвентальная трансмиссия.
В данном проекте специалисты MRMotorsport намерены задействовать как уже проверенные решения автомобилей класса R5, так и собственные наработки, о чем они также сообщили в своем Instagram.
Сейчас команда занимается поиском партнера, который сможет изготовить агрессивный пластиковый обвес для такой машины, продемонстрированный на рендерах.
Остается надеяться, что данный проект его авторам удастся и полноприводная «Гранта» примет участие в чемпионате России по ралли, чем привлечет большое внимание к соревнованиям.