Lada Granta получит полный привод 4WD и 350-сильный мотор

Команда MRMotorsport в своем аккаунте в социальной сети Instagram объявила о планах по разработке раллийного автомобиля на базе Lada Granta. Машина будет принимать участие в абсолютном зачете чемпионата России по классическому ралли. Проект получил название Lada Granta PROTO.

В качестве донора для гоночного автомобиля выступит отечественный «бюджетник» Lada Granta FL. Машину планируется оснастить системой полного привода 4WD, а также турбированным мотором, выдающим 350 лошадиных сил мощности. Связку мотору составит секвентальная трансмиссия.

В данном проекте специалисты MRMotorsport намерены задействовать как уже проверенные решения автомобилей класса R5, так и собственные наработки, о чем они также сообщили в своем Instagram.

Сейчас команда занимается поиском партнера, который сможет изготовить агрессивный пластиковый обвес для такой машины, продемонстрированный на рендерах.

Остается надеяться, что данный проект его авторам удастся и полноприводная «Гранта» примет участие в чемпионате России по ралли, чем привлечет большое внимание к соревнованиям.