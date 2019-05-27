«Кто быстрее?»: Lada Vesta против Skoda Rapid

Отечественная Lada Vesta и чешский седан Skoda Rapid являются прямыми конкурентами на российском рынке. И, хотя, объемы продаж «Рапида» не могут в силу более высокой цены машины конкурировать с более доступной «Вестой», многие покупатели стремятся по-возможности приобрести иномарку, нежели российское «авто», что подтверждает недавний отзыв одного из наших читателей, попробовавшего «Весту», но затем пересевшего на «Рапид».

Блогеры с канала «Простое Мнение» на Youtube решили проверить, какой из этих бюджетных седанов быстрее, организовав гонку на прямой.

Выставленная Vesta комплектовалась 1,6-литровым 106-сильным мотором, а Rapid – аналогичным по объему двигателем, мощность которого составляет 90 «лошадок».

В первом заезде верх взяла Lada Vesta, во втором – Skoda Rapid, в третьем – снова «Рапид», а в четвертом – «Веста». Такой разброс в результатах, судя по всему, связан с « проваленными» стартами водителем как первого, так и второго автомобиля. Как говорится: «Кто первый тронулся, того и тапки». Но нельзя не отметить, что «Веста» и «Рапид» примерно равны по скорости.