Кроссоверы Lexus RX и RXL пережили рестайлинг

Компания Lexus обновила свои кроссоверы RX и RXL, продающиеся на китайском авторынке. В рамках рестайлинга автомобили получили новые передние фары, а также другие задние фонари и новые 18-дюймовые колесные диски.

Более важные перемены получил интерьер кроссоверов. Как RX, так и его удлиненная модификация RXL («L» – Large («большой»), обзавелись 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы, в то время как у предшественника был 8-дюймовый экран. Более того, теперь информационно-развлекательная система RX и RXL поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

В список оснащения кроссоверов также вошли самые последние наработки «Лексус» в сфере безопасности, среди которых оказались система обнаружения пешеходов, помощь при удержании в пределах полосы движения, а также система предотвращения столкновений.

Кроме того, автомобили оснащены модернизированной подвеской, призванной минимизировать крены кузова при прохождении поворотов на высоких скоростях.