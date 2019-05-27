Кроссовер Hyundai ix35 вновь стал бестселлером

Компания Hyundai отчиталась о продажах на китайском авторынке своего популярного кроссовера ix35 новой генерации. По итогам апреля 2019 года объем реализации этой модели в «Поднебесной» составил более 11 тысяч единиц, что позволило «паркетнику» опередить в своем сегменте таких конкурентов, как Kia Sportage и Mitsubishi Outlander.

Напомним, что продажи нового ix35 в КНР стартовали в конце 2017 года. Кроссовер разработан на платформе предыдущего ix35, который продавался на российском авторынке с 2010 по 2015 год. Автомобиль позиционируется как бюджетная альтернатива более дорогой модели Tucson.

Кроссовер оснащается 2-литровым атмосферным агрегатом на 163 лошадиные силы, а также 1,4-литровым турбомотором на 140 «скакунов». Связку первому составляет 6-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат», а второму – 7-скоростной «робот». Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость кроссовера составляет от 119 тысяч 900 юаней, что эквивалентно сумме в 1 миллион 121 тысячу рублей по текущему курсу.