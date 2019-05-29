Кроссовер Honda CR-V сменит имя и дизайн

Китайские автомобильные СМИ опубликовали фотографии прототипа нового кроссовера компании Honda, который должны представить до конца текущего года.

На снимках прототип, облаченный в камуфляж, сильно напоминает модель CR-V, но, по информации Autohome, это не обновленная версия «Серванта», а его клон, который, в отличие от оригинала, выпускаемого СП Dongfeng/Honda, встанет на конвейер другого альянса – GAC/Honda.

Судя по фотографиям, версия CR-V от GAC/Honda будет отличаться от уже продающегося кроссовера бамперами, фарами, а также интерьером. Также очевидно, что новинка получит другое название.

Что касается технического оснащения, то оно будет заимствовано у местного CR-V. Под капот установят бензиновый турбированный 4-цилиндровый агрегат на 193 лошадиные силы или гибридную силовую установку i-MMD. Мощность гибридной версии составит 215 «сил».

На китайский рынок клон CR-V должен выйти до конца 2019 года. Вероятность того, что кроссовер появится на других рынка, близка к нулю.