Кроссовер Haval F7x с 224-сильным мотором вышел в продажу

Компания Haval вывела на китайский авторынок «спортивную» модификацию своего кроссовера F7x, получившую приставку к названию Extreme Sports Edition. Автомобиль оборудован 224-сильным мотором. За базовую комплектацию этой модели в «Поднебесной» просят от 156 тысяч 900 юаней или 1 миллион 450 тысяч рублей по текущему курсу.

Помимо 2-литрового турбированного агрегата на 224 лошадиные силы, работающего в связке с 7-диапазонным «роботом» и системой полного привода, спортивный F7x Extreme Sports Edition отличается от обычного F7x визуально – черной глянцевой решеткой радиатора, полностью светодиодной оптикой и серебристыми накладками на бамперах.

В салоне «спорт-версии» кросс-купе появились спортивные сиденья с выраженной боковой поддержкой и контрастные декоративные вставки из ярко-желтого и красного цветов.

Кроссовер оснащен полным набором систем активной и пассивной безопасности, включая систему предотвращения столкновений, адаптивный «круиз» и камеры кругового видеообзора.

Напомним, что стандартный кроссовер Haval F7x доберется до российского рынка в 2019 году. Более того, его сборка будет налажена на территории нашей страны – на новом заводе марки в Тульской области.