Кроссовер GAC GS8 доберется до России осенью

Китайская автомобильная компания GAC дебютирует на российском авторынке в сегменте SUV с новым внедорожником – GS8. Произойдет это уже осенью текущего года, предположительно, в сентябре.

Автомобиль представляет собой 7-местный флагманский вседорожник класса люкс, получивший в максимальную оценку в краш-тестах C-NCAP.

Ожидается, что новинка будет максимально адаптирована к дорожным реалиям нашей страны.

Между тем на местном, китайском авторынке, готовится к выходу обновленная версия этой модели, фотографии которой накануне появились в базе Министерства промышленности «Поднебесной».

Судя по снимкам, дизайн внедорожника останется без серьезных изменений. Среди новшеств в интерьере стоит отметить лишь более крупную радиаторную решетку и модернизированную головную оптику.