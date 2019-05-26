Кроссовер Chevrolet Tracker выходит в продажу в КНР

Компания General Motors вывела на китайский авторынок компактный кроссовер Chevrolet Tracker нового поколения, который, должен был дебютировать в России под брендом Ravon в прошлом году, но в итоге этого не произошло.

Прием заказов на новинку стартует 5 июня, однако первые тестовые экземпляры «Тракера» начали поступать к дилерам марки в «Поднебесной».

Новый Chevrolet Tracker разработан на совместной платформе GM и SAIC. Габаритные размеры автомобиля незначительно выросли по сравнению с предшественником: длина – 4270 мм (+22 мм), ширина – 1791 мм, высота – 1627 мм, колесная база – 2570 мм (+15 мм). Объем багажного отделения увеличился на 34 литра до 390 литров. При сложенных задних сиденьях этот показатель возрастает до 1334 литров.

На китайском авторынке новый Tracker будет доступен с 1-литровым и 1,3-литровым турбомоторами, выдающими 115 и 165 лошадиных сил мощности. Связку им составит 6-скоростная «механика» или преселективный «робот». Привод может быть как передним, так и полным.

Предварительная стоимость кроссовера составит от 109 тысяч 900 юаней или 1 миллиона 30 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту по текущему курсу.