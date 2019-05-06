Кроссовер Changan CS55, собравшийся в Россию, получил спортверсию

Компания Changan анонсировала скорый выход на китайский авторынок спортивной модификации своего популярного кроссовера – CS55. Отметим, что данная модель является бестселлером марки на родном рынке. За первый квартал 2019 года объем продаж CS55 в «Поднебесной» составил 35 тысяч единиц.

Спортивная версия «паркетника» получит тонированную оптику, оригинальные легкосплавные колеса на 18-дюймов и кожаный интерьер с красными вставками.

В качестве двигателя для новинки выступит 1,5-литровый турбированный агрегат с отдачей в 156 лошадиных сил, функционирующий в связке с 6-диапазонной автоматической трансмиссией фирмы Aisin. Привод кроссовера будет только передним.

Старт приема заказов на спортивную версию CS55 в КНР уже дан. За базовую комплектацию кроссовера просят от 107 тысяч 900 юаней или 1 миллион 35 тысяч рублей по текущему курсу.

Напомним, что в феврале этого года компания «Чанган» объявила о планах по выводу кроссовера CS55 на российский авторынок.