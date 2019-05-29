Кроссовер Audi Q3 получил ОТТС для России

Компания Audi сертифицировала свой компактный кроссовер Q3, получив на него сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Данный документ позволяет начать продажи этой модели в России.

Согласно информации, указанной в базе Росстандарта, на российском авторынке новый Audi Q3 будет продаваться с безальтернативным турбированным 4-цилиндровым агрегатом TSI на 150 лошадиных сил при 250 Нм пикового крутящего момента. Связку двигателю составит 6-диапазонный «робот». Привод – пока только передний.

Напомним, что официальный дебют нового Audi Q3 состоялся прошлым летом. В Европе данная модель продается с 1,5- и 2-литровым моторами TSI , выдающими 150, 190 и 230 лошадиных сил, а также «дизелем» на 150 и 190 «скакунов». Кроме того, у европейских покупателей есть возможность приобрести полноприводную версию кроссовера.

До России новый Audi Q3 доберется к концу этого лета. Цены пока не объявлены.