Кросс-вэн Renault Triber за 500 тысяч рублей показали рендере

Renault готовит к выводу на индийский авторынок свой новый кросс-вэн под названием Triber. Автомобиль доберется до дилеров марки уже в июле этого года.

Независимые дизайнеры, предварительно изучив шпионские фотографии новинки, создали рендеры, на которых представили, как будет выглядеть серийная версия этой модели без камуфляжа.

Судя по изображениям, новый Triber от Renault получит укороченную переднюю часть кузова, габаритный бампер, головную оптику в фирменном стиле, хромированный «гриль» и внедорожный обвес с накладками на колесных арках.

Отметим, что новый Renault Triber фактически является доработанной версией бестселлера Datsun Cross. В моторную гамму кросс-вэна войдут 1-литровый бензиновый мотор BR10 на 75 лошадиных сил, сочетающийся с 5-ступенчатой «механикой», а также 1,2-литровый «атмосферник» на 78 «сил», работающий в паре с бесступенчатым вариатором.

Стоимость 7-местного кросс-вена должна составить от 540 до 790 тысяч рупий или 500-750 тысяч рублей по текущему курсу.