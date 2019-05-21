Кросс-купе Skoda Vision GT представят в июне

Чешская Skoda анонсировала презентации своего нового кросс-купе Vision GT. Дебют автомобиля, находящегося в статусе концепт-кара, состоится в июне 2019 года на автосалоне в Шеньчжене (Китай).

Точная дата премьеры новинки, а также техническое оснащение машины, держатся в секрете. По информации портала Autohome, новый Vision GT является прототипом серийного Skoda Kamiq GT. Автомобиль получит покатую крышу, специальную линию остекления, а также другой интерьер.

Напомним, что обычный Skoda Kamiq вышел на рынок «Поднебесной» около года назад. Кроссовер оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором на 110 лошадиных сил, работающим в паре с 6-диапазонным «автоматом» или 5-ступенчатым МКПП. Привод – только передний.

Цена Kamiq в КНР стартует с отметки в 109 тысяч 900 юаней. Кросс-купе, по всей вероятности, будет стоить дороже.

Продажи Kamiq GT запланированы на конец 2019 года.