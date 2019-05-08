Конкурент Hyundai Creta от Kia дебютирует 20 июня

Компания Kia определилась с датой дебюта нового кроссовера, который на рынке выступит в качестве конкурента Hyundai Creta. Речь идет о модели SP Signature, представленного в качестве концепт-кара в прошлом месяце.

По информации британского портала Autocar, официальная презентация данной модели в серийном исполнении состоится уже 20 июня. Называться кроссовер будет – Trailster. Его продажи стартуют в Индии во второй половине 2019 года.

Кроссовер должен получить весьма неплохое оснащение для своего сегмента, обзаведясь камерами кругового видеообзора, мультимедийной системой с широкоформатным сенсорным дисплеем и точкой доступа Wi-Fi, а также цифровой приборной панелью и беспроводной зарядкой смартфонов.

В моторную линейку нового Kia Trailster должны войти 1,5-литровый бензиновый атмосферный агрегат и «дизель» аналогичного объема. Связку им составит 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат». Для покупателей оспортивленной модификации Trailster предложат турбомотор на 140 «сил» и «робот». Привод – только передний.

Ориентировочная стоимость нового кроссовера «Киа», уже выпускаемого на заводе корейской марки в Индии, составит от 1 миллиона рупий или 940 тысяч рублей по актуальному курсу.