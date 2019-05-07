Конкурент BMW X3 по цене Kia Sportage выйдет в конце мая

Китайская FAW назвала дату начала продаж премиального кроссовера Honggi HS5. Автомобиль доберется до дилеров в КНР уже 26 мая.

Компания FAW позиционирует HS5 как прямого конкурента BMW X3. Габаритные размеры модели окажутся следующими: длина составит 4760 мм, ширина – 1907 мм, высота – 1700 мм. Колесная база – 2870 мм.

Серийная версия кроссовера получит эффектную радиаторную решетку, декорированная необычными вертикальными секциями, а также современную светодиодную головную оптику.

Под капотом новинки будет скрываться 2-литровый бензиновый турбированный мотор с отдачей в 224 лошадиные силы, работающий в паре с 8-скоростным АКПП. Система полного привода у Honggi HS5 будет уже в базе.

В стартовую комплектацию кроссовера войдет: цифровая приборная панель, большой дисплей мультимедийной системы, система бесключевого доступа в салон, идентифицирующая владельца машины по отпечаткам пальцев.

Стоимость китайского конкурента BMW X3 стартует с отметки в 200 тысяч юаней или 1 миллиона 900 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту. Примерно за эти же деньги в «Поднебесной» можно приобрести Kia Sportage с топовым двигателем.

Что касается BMW X3, то за него в Китае просят минимум 389 тысяч юаней или 3 миллиона 740 тысяч рублей по нынешнему курсу.